Bad-Dürrheim Letztes Apfelfest gefeiert

Bad Dürrheim. So auch am vergangenen Samstag, an dem trotz kalter Witterung zahlreiche Besucher in die Wandelhalle am Kurpark kamen. Doch, so mussten sie hören, war es das letzte Fest rund um den Apfel. Warum es nicht mehr stattfinden wird, erklärte Vorsitzende Roswitha Kneer. "Unsere Botschaft kam bei den Leuten leider nicht an", bedauerte sie.

Mit der Veranstaltung, die neun Jahre lang regelmäßig an einem Samstagnachmittag im Herbst stattfand, sollte erreicht werden, dass den Gaben der Natur mehr Beachtung geschenkt werde. Dies galt insbesondere der Streuobstwiese auf dem Parkplatz neben dem Jugendhaus. "Unser Ansinnen war es, dass Familien, Vereinsmitglieder und andere Personen sich die Zeit nehmen, um dort die heruntergefallenen Äpfel aufzusammeln, damit sie nicht verfaulen, sondern verwendet werden", lässt Roswitha Kneer wissen und findet es sehr schade, dass kaum einer daran interessiert war. So sei alles am Karibuni-Team hängen geblieben, dazu noch die umfangreichen Vorbereitungen für das Apfelfest. Diese hätten sich diesmal recht schwierig gestaltet. "Da lief manches schief", war zu hören.

Einige der treuen und fleißigen Helfer waren erkrankt. Der heimische Getränkehändler, der die Sitzgarnituren lieferte, hatte seinen Betrieb aufgegeben, so dass rasch nach einem anderen gesucht werden musste. Auch die angekündigte Kindertanzgruppe konnte nicht in der üblichen Formation auftreten und die ansonsten immer mitwirkenden Helfer des Stadtjugendrings konnten diesmal nicht dabei sein. Doch trotzdem war es dem Karibuni-Team gelungen, den Besuchen ein schönes Fest zu bescheren. Kinder konnten sich am Apfelpressen beteiligen, frischer Apfelmost wurde angeboten, der Duft von frisch gebackenen Apfelküchlein zog sich durch die Wandelhalle. An hübsch gedeckten Tischen konnten die Gäste die kulinarischen Köstlichkeiten genießen und sich an den fröhlichen Akkordeonklängen des Neckar-Duos, bestehend aus Rosemarie Draxlmaier und Paul Gründer, erfreuen. Kinder hatten Spaß daran, die Saftpresse zu bedienen. Auch wenn es das letzte Apfelfest war, kann man sich auf Neues vom kreativen Karibuni-Team freuen. "Ich habe da schon eine Idee,", lässt Roswitha Kneer wissen.