Bad-Dürrheim Lesung mit Unterhaltungswert

Autor arbeitet als Kriminalhauptkommissar

Es war eine Krimilesung mit hohem Unterhaltungswert. Peters ist charmant und lustig – ein echter Sympathieträger. Peters kennt das Polizeihandwerk aus eigener Erfahrung. Er ist hauptberuflich Kriminalhauptkommissar in Detmold, außerdem Mitglied der Dance Company der Polizei NRW, die in diesem Jahr am 17. und 18. November ihr Musical "The Addams Family" zugunsten der Polizeistiftungen in Bad Dürrheim aufführen wird. Der Kartenvorverkauf ist im vollen Gang.

Der Eintritt zur Lesung war kostenfrei, allerdings spendeten die Zuhörer für die Polizeistiftungen.