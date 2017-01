Bad-Dürrheim LED-Technik auf Vormarsch

Bad Dürrheim. "Mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED leistet die Stadt Bad Dürrheim einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", betont die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Neben der Effizienzsteigerung seien für Bad Dürrheim unter anderem auch Umweltaspekte wie die Insektenfreundlichkeit der neuen Beleuchtungstechnik entscheidend, gerade im Hinblick auf die vielen Grün- und Parkanlagen in der Kur- und Bäderstadt. Insgesamt 331 Weißenberger-Leuchten wurden zwischen 2011 und November 2016 durch energiesparende LED-Technik in der Kernstadt und den Stadtteilen ersetzt. Gefördert wurde das Projekt in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal mit Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums.

Ein erster Zuschuss erhielt die Stadt im Jahr 2014 in Höhe von 17 000 Euro für die Projekte Ortsdurchfahrt Ober- und Unterbaldingen, Karlstraße, Grünallee und Konrad-Heby-Weg. Ein weiterer Zuschuss wird im Jahr 2017 erwartet für die Projekte Waldhornstraße, Unterzaunstraße, Waldstraße, Dorfstraße und Baarstraße.

Stadt erstellt Konzept für Wechsel der alten Leuchten