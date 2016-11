Bad Dürrheim. "Schick in Strick" heißt es im Generationentreff Lebenswert am Dienstag, 8. November, von 14 bis 17 Uhr im Generationentreff Lebenswert in der Viktoriastraße 7. Die Modells des Lustigen Nähkörbles präsentieren zum vierten Mal ihre selbst gestrickten Kreationen. Die aktuellen Herbst- und Winterkollektionen können nicht nur auf dem Laufsteg bewundert, sondern auch gekauft werden. Der Erlös kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zugute. Musikalisch wird die Veranstaltung von den "Optimisten" begleitet, für das leibliche Wohl ist gesorgt.