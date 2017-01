Bad-Dürrheim "Lebenswert" erhält Zuschuss für Projekt

Bad Dürrheim (rtr). Darüber informierte Bürgermeister Walter Klumpp in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Förderung umfasst über drei Jahre hinweg jährlich 40 000 Euro. Davon stammen 30 000 Euro vom Bund und 10 000 Euro von der Stadt. Wie Kämmerer Jörg Dieterle erklärt, handle es sich bei der Summe der Stadt um eine Aufstockung des bisherigen städtischen Zuschusses für die Mietkosten der "Lebenswert"-Räumlichkeiten in der Viktoriastraße 7 von 8000 auf 10 000 Euro. Nun könne der Generationentreff Lebenswert das Thema Mehrgenerationenwohnen vorantreiben, beglückwünschte Klumpp den Verein zur Bewilligung der Förderung. Das Mehrgenerationenwohnen gewinne an Bedeutung, auch durch den demografischen Wandel.