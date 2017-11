Bad Dürrheim. "Ist Weisheit ein Privileg des Alters?" Dieser Frage geht Knud Eike Buchmann, Psychotherapeut, in seinem Vortrag nach. Dieser findet statt am Dienstag, 14. November, im Weinbrennersaal im Haus des Gastes, Beginn ist um 19.30 Uhr. Was verstehen wir heute unter Weisheit? Kann Weisheit dazu beitragen, sein Leben besser zu leben? Und: Wann und in welchen Situationen zeigt sich die Fähigkeit zur Weisheit? Buchmann will die Kriterien der Weisheitskompetenz darstellen und auf ihre praktische Verwirklichung geprüft. Zum Abschluss bietet der Referent die Vision eines gereiften, weisen Menschen. "Vielleicht könnte das jeder von uns sein?", stellt er die Frage. Literatur dazu gibt es von ihm in dem Buch LebensWeise, erschienen im Steinmann Verlag. Der Abend wird begleitet von Linda Schaible auf der Harfe.