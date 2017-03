Bad Dürrheim Landjugend feiert große Party in Hochemmingen

Der in Wettbewerb und Party aufgeteilte Kreislandjugendtag war in jeder Hinsicht ein Volltreffer. 14 der 16 Landjugendgruppen im Kreis nahmen bereits an der Nachmittagsveranstaltung teil, die rhetorisches Talent, allgemeine Bildung, soziale Kompetenz sowie Geschicklichkeit, Fitness und Taktik der Teilnehmer vielfältig forderte.

Die Aufgaben waren über das gesamte Dorf verteilt und beinhalteten Frage und Geschicklichkeitsspiele. Danach begann eine DJ-Party in der alten Gemeindehalle , die ihrem Namen alle Ehre machte.