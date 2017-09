Die Hochemminger Landjugend bestückt dieser Tage ihren Erntedankwagen und beteiligt sich kommendes Wochenende am großen Erntedankfest in Dauchingen. In Hochemmingen wird der Wagen nach dem Erntedankfest präsentiert und auch zum Schlachtfest aufgefahren. Das Motto in diesem Jahr ist Trend trifft Tradition. Für das Schmücken des Wagens sind viele Stunden Arbeit notwendig und eine lange Vorbereitungszeit. So wurde das Getreide auf den Äckern so geschnitten, dass der Stängel in voller Länge erhalten blieb, nur so konnte es zu langen Girlanden verarbeitet werden. Beim Umzug in Dauchingen bildet man das Schlussmotiv im Umzug und man ist gespannt, welchen Platz man belegen wird, denn es gab eine Verjüngung und es ist für die Gruppe der erste Wagen. Für das weitere Verzieren bitten die fleißigen jungen Leute noch um Blumen-, Obst- und Gemüsespenden. Wer etwas beisteuern möchte, der kann sich bei Sarina Hettich, Telefon 07726/5247 melden. Der Festumzug beim Kreiserntedankfest in Dauchingen beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit anschließender Prämierung. Foto: Hahnel