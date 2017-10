Bad-Dürrheim Landfrauen fördern aktiv das Lesen

Kürzlich war es wieder soweit: Ursula Schwörer und Elke Schwarz vom Landfrauenverein hatten in ihrem Vereinsheim für die jungen Gäste alles vorbereitet. Ein Stuhlkreis war gerichtet und an einem großen Tisch das Material zum Basteln. Bereit lagen Pinsel, Klebstoff, buntes Transparentpapier und Gläser. Zunächst nahmen die elf Jungen und Mädchen im Stuhlkreis Platz und waren gespannt, was Ursula Schwörer zum Vorlesen mitgebracht hatte. Es war das Buch von der kleinen Hexe, von Otfried Preußler.

Aufmerksam hörten sie zu, was diese kleine Hexe mit ihrem Hexenbesen und ihrem schwarzen Raben so alles erlebte. Dann ging es ans Basteln, nachdem jedes Kind sich ein bereitgelegtes T-Shirt ausgewählt hatte, um die Kleidung nicht zu verschmutzen. Das bunte Transparentpapier wurde in kleine Stücke gerupft, auf das Glas geklebt, dazu noch eine kleine schwarze Hexe und fertig war ein wunderschönes Windlicht.

Nochmals wurde vorgelesen, denn alle wollten wissen, wie die Geschichte weiterging. Sie mussten auch gut achtgeben, denn anschließend gab es ein Spiel, in dem Fragen über das Buch richtig beantwortet werden musste. Nach einer kleinen Stärkung für alle zog man die Vorhänge zu und die Kerzen in den selbst gebastelten Windlichtern wurden angezündet. Das war ein schöner Abschluss für den Nachmittag und stolz nahmen die kleinen Teilnehmer ihre Werke mit nach Hause.