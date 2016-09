Bad-Dürrheim Lärm von Bundesstraße soll geringer werden

In den Lärmaktionsplan wurden gestern vom Gemeinderat folgende Punkte aufgenommen: Tempo 40 auf den Ortsdurchfahrten in allen Ortsteilen, außer Unterbaldingen, Einbau von Fahrbahnteilern in Sunthausen nach dem Vorbild von Unterbaldingen, Beantragung eines Tempolimits auf der B 27/33 entlang der Bebauung sowie ein zusätzlicher Lärmschutz – hier soll der Wall entweder aufgeschüttet oder der vorhandene durch eine Wand erhöht werden. Darüber hinaus will man eine kurze Lärmschutzwand zum Lückenschluss im Damm unter der Friedhofsbrücke prüfen – hierfür plädierte Umweltberater Gerhard Bronner, der das Projekt begleitet.

Nun soll die Stadtverwaltung Angebote einholen, was es kostet, ein Fachbüro mit der Prüfung auf Kosten und den Nutzen zu beauftragen, parallel dazu soll eine Grundstücksverfügbarkeit geprüft werden. Denn sollte man sich dazu entschließen, den Wall zu erhöhen, benötigt man eine breitere Sohle – insgesamt rund 15 Meter nach jetziger Erkenntnis. Andrea Kanold (FDP) warf zu diesem Punkt ein, dass sie mit Anliegern gesprochen habe und dort wenig Bereitschaft bestehe, noch mehr Grundstücksfläche für den Wall zur Verfügung zu stellen.

Dem Beschluss vorausgegangen war eine umfangreich Darlegung der Möglichkeiten. Vor allem, was der Lärmschutz entlang der Bundesstraße angeht. Nach Angaben der Verwaltung zeigte sich bei der Überprüfung, dass in dem westlichen Bereich der Wall drei Meter niedriger ist als im südlichen, man könne aus heutiger Sicht jedoch nicht mehr nachvollziehen, warum man das damals so gemacht habe.