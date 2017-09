Bad Dürrheim. Im Rahmen der Seniorentage findet der Tag des KWA Kurstift am Donnerstag, 5. Oktober, statt. Das Haus lädt um 14.30 Uhr zum traditionellen Zwiebelkuchenfest ein. Unter dem Motto "Jazz und Wein – was kann schöner sein" dürfen sich die Gäste auf musikalische und kulinarische Genüsse freuen. Zu frischem Zwiebelkuchen wird neuer Süßer serviert, das Saxophon Quartett Four Brothers mit Bernd Reinhardt sorgt für beschwingt-fröhliche Stimmung. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Kurstiftes statt. Eingeladen sind alle älteren Mitbürger aus der Kernstadt und den Stadtteilen.