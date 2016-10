Bad-Dürrheim Kurstift lädt heute zur Vernissage ein

Am 22. Oktober 2016 öffnet das KWA Kurstift seine Türen für alle interessierten Besucher. Bei einer Hausführungen kann man vieles über die Angebote im Kurstift erfahren. Zusätzlich erwarten die Gäste vielfältige kulinarische Angebote, Musik von den Trossinger Diatonikern, ein Gesundheitscheck der Physiotherapiepraxis Bank, Gedächtnistraining der Praxis für Logopädie Daniel Schwarz und mehr. Offen ist von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

25. Oktober 2016 findet ein Ausflug in das Donautal statt. Das Landhaus Donautal auf dem Bergsteig bietet Köstlichkeiten aller Art, saisonale und regionale Spezialitäten. Anmeldung sind bis Freitag, 21. Oktober an der Rezeption möglich, Telefon: 07726/630. Am 29. Oktober gibt es ein Konzert mit Sanja-Bozena Uhde am Violoncello und Stefan Markovic am Klavier. Sie spielen an diesem Nachmittag verschiedene klassische Werke bekannter Interpreten und Künstler. Beginn ist um 16 Uhr im Festsaal. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.