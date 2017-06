Bad-Dürrheim Kurstadt erneut in der "Premium Class"

Die Urkunde liegt vor. Die Auszeichnung "Premium Class" ist erneut geschafft. Der Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands entwickelte gemeinsam mit dem Alpenforschungsinstitut Garmisch Partenkirchen für die Heilklimatischen Kurorte, zu denen auch Bad Dürrheim gehört, die zusätzlichen Qualitätskriterien für diese Auszeichnung. Bad Dürrheim hat die Rezertifizierung bereits Ende April 2017 erfolgreich abgeschlossen.

Sieben verschiedene Handlungsfelder, in denen besondere Leistungskriterien erfüllt werden müssen, wurden dabei geprüft. Dazu gehören beispielsweise der Klimaschutz im Heilklimatischen Kurort, Gesundheit und Aktivitäten im Heilklima sowie die Präsenz des Prädikates Heilklimatischer Kurort. Während des Aktivurlaubes oder des Kuraufenthaltes im Kurort, soll der Gast für das Thema Umwelt sensibilisiert werden. Bad Dürrheim konnte zudem mit zahlreichen Umweltprojekten sowie mit einer großen Vielfalt an Angeboten punkten.

In Deutschland sind es lediglich 16 von insgesamt 51 heilklimatischen Orte, die sich derzeit zur Gruppe der "Premium Class" zählen dürfen. Bad Dürrheim ist Heilklimatischer Kurort seit 1976. Die Atemluftqualität in Kurorten wird über besonders strenge Auflagen und Messwerte geprüft. Heilklima ist ein Klima, bei dem die Belastungsfaktoren auf lange Sicht nur minimal sind. Stimulierende Reize, beziehungsweise Schonfaktoren überwiegen dabei. Durch das voralpine Höhenklima und die überdurchschnittlichen Sonnenstunden, die das Jahr über in Bad Dürrheim herrschen, entsteht das zuverlässige Heilklima, informiert die Kur und Bäder GmbH. Diese trägen zur Heilwirkung und dem Wohlbefinden für Körper und Seele bei.