Bad-Dürrheim Kurhaus setzte vermehrt auf Nachhaltigkeit

Die Innenarchitektin Sybille Erath-Gehrke, die Bereichsleitung Kurhaus Verena Mika und die Teamleitung im Marketing Stefanie Fischer waren maßgeblich an der Umgestaltung beteiligt. Man will der Vorreiter sein, für eine regionale und saisonorientierte Küche und im Zuge des Naturparkwirts auch bei weiteren Punkten nachhaltig arbeiten. So sind die neuen Speisekartenhüllen aus handgefertigtem Filz, der in Deutschland produziert wird.

Im Wintergarten hat man ein paar kleinere Blumenbeete angelegt, aus denen sich die Küche bedient, und die Dekoration im seitlichen Gastraum wurde ebenfalls verändert. Es soll etwas heimeliger werden, und so kam unter anderem ein überlebensgroßer Rehbock als Bild an die Wand.

Im Winter hat das Kurhaus dienstags Ruhetag und in der Zeit des Hüttenzaubers, vom 28 November bis zum 18. Dezember, wird früher geschlossen, da das Kurhaus-Personal dort im Einsatz ist. Die Hütte wurde dem Geschichts- und Heimatverein abgekauft und steht im Hindenburgpark. Bis zu 40 Personen finden darin Platz, es gibt Fondue, Raclette und Vesperplatten.