Bad Dürrheim. Nach einem erfolgreichen Auftritt bei der weltweit größten Fachmesse für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart, ist die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim auch bei der FESPO in der Messe Zürich, die vom 26. bis 29. Januar stattfindet, mit einem Stand vertreten. Die FESPO informiert über Angebote des Ferien- und Freizeitlebens und zieht jährlich circa 65 000 Besucher sowie ungefähr 650 Aussteller an. Das Hauptaugenmerk in diesem Jahr legt die Kur und Bäder GmbH an ihrem Stand auf das 30-jährige Bestehen des Solemar. Für alle Besucher wird es dazu ein spezielles Messeangebot geben. Natürlich wird auch über weitere Angebote der Kur- und Bäderstadt informiert. Die Messe ist an den vier Veranstaltungstagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.