Bad-Dürrheim Kulturlotsen feiern Fünfjähriges

In diesem Jahr bestehe das Programm aus 25 Veranstaltungen, die zum Teil schon ausgebucht seien, fügte Gerlinde Hummel-Höfflin hinzu. Klumpp bat die Kulturlotsen, dem Projekt treu zu bleiben, damit es noch lange bestehen könne.

Jürgen und Sabine Kauth vom Bad Dürrheimer Geschichts- und Heimatverein hatten sich gerne die Zeit genommen, das Museum außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten für die vielen Besucher bereitzustellen. "Es ist ungewöhnlich, dass so viele Kinder auf einmal im Museum sind", bemerkte Jürgen Kauth.

Aufgeteilt in Gruppen führten die Kulturlotsen die Kinder durch die Räumlichkeiten, und somit erlebten alle eine interessante Reise in die Vergangenheit und lernten dabei auch ein Stück Geschichte ihres Heimatortes kennen.

Kauth hatte inzwischen eine kleine Werkstatt vorbereitet, in der sich die Kinder nach der Führung mit Hilfe einer Druckpresse grafisch betätigen konnten. So musste man sich nicht wundern, dass am Ende dieser Veranstaltung viele Kinder mit einem großen, bunt bemalten Einhorn das Museum verließen.