Bad-Dürrheim Kulturlotsen feiern Fünfjähriges

Das Luftfahrt-Museum in Schwenningen ist Ziel am Samstag, 1. April. Dort werden 40 historische Flugzeuge aus verschiedenen Ländern präsentiert. Anmeldeschluss ist der 23. März.

Ins Mac Museum Art & Cars in Singen geht es mit den Kindern am Freitag, 7. April. Nach einer Führung gibt es noch einen Workshop. Anmeldeschluss ist der 30. März.

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Nina Blazon liest am Freitag, 28. April, in der evangelischen Bücherei in Bad Dürrheim aus ihrem Buch "Der Drache aus dem blauen Ei". Anmeldung bis 20. April.

Das Apothekenmuseum Radolfzell besuchen die Kulturlotsen am Samstag, 6. Mai. Dabei stellen die Kinder eine Kräutersalbe her. Anmeldung bis 27. April.

Einen Theaterworkshop absolvieren die jungen Teilnehmer im Skulpturenpark von Erich Hauser in Rottweil am Freitag, 12. Mai. Anmeldung bis 4. Mai.

Die Villa Rustica in Hechingen-Stein zeigt, wie die alten Römer gelebt haben. Dabei werden die Kinder am Samstag, 20. Mai, auch Brot backen wie die Römer. Anmeldung bis 11. Mai.

Das Deutsche Dampflok- und Modelleisenbahnmuseum in Tuttlingen ist Ziel am Freitag, 2. Juni. Nach einer Führung durch das Gelände wird noch eine kleine Fahrt mit einem der Züge unternommen. Anmeldefrist ist der 24. Mai.

Das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck wird am Samstag, 24. Juni, angesteuert. Jüngere Kinder beschäftigen sich in einem Workshop mit Schafwolle und versuchen, Wolle zu spinnen. Kinder ab der vierten Klasse widmen sich dem Schmiedehandwerk und dürfen unter fachkundiger Anleitung einen Gegenstand schmieden. Anmeldung bis 15. Juni.

Eine Märchenwanderung bietet Martina Wiemer am Freitag, 30. Juni, im Kurpark an. Dabei steht das "weiße Gold" der Kurstadt im Mittelpunkt. Anmeldefrist ist der 22. Juni.

Das Federseemuseum in Bad Buchau steuern die Kulturlotsen am Samstag, 8. Juli, an. Auch hier gibt es für jüngere und ältere Kinder Workshops, die jüngeren machen Steinzeitschmuck, die älteren gestalten Mode aus den Anfängen der Menschheit.

Das Atelier von Karl Lotz in Hochemmingen wird am Freitag, 14. Juli, besucht. Dabei möchte Lotz das "Erlebnis Kunst" den Kindern vermitteln. Eine Anmeldung ist bis 6. Juli möglich.

Anmeldungen zu den verschiedenen Angeboten nimmt Gerlinde Hummel-Höfflin telefonisch unter 0771/64 621 oder per E-Mail unter gerlinde.hummel-hoefflin@gmx.de entgegen.

Markus Thoma, der bei der Stadtverwaltung bürgerschaftliches Engagement koordiniert, weist darauf hin, dass das Programm der Kulturlotsen ab Freitag auch auf der Homepage der Stadtverwaltung nachlesbar ist. Es wird außerdem an den Schulen verteilt und liegt im Bürgerservice aus.

Kontakt sei auch mit Rainer Kopka-Vogt, dem neuen Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten der Stadt, aufgenommen worden, erklärt Thoma. Schließlich seien auch Flüchtlingskinder bei den Angeboten der Kulturlotsen willkommen.