Bad-Dürrheim Kultur für Kinder zum Mitmachen

Aktuelles Programm

Los geht es am Samstag, 28. Januar, mit einem Besuch des Kindermuseums im Jungen Schloss in Stuttgart. In der neuen "Mitmach-Ausstellung" werden sieben "Superschwaben" vorgestellt, darunter der Astronom Johannes Kepler, der Dichter Friedrich Schiller, aber mit Fußballstar Sami Khedira auch eine Person der Gegenwart. Zur kindgerechten "Mitmachführung" gehört auch eine Stofftiergestaltung. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 19. Januar, ist notwendig. Ansprechpartnerin für diesen und die weiteren Termine ist Hummel-Höfflin, Telefon 0771/64 621, E-Mail gerlinde.hummel-hoefflin@ gmx.de.

Am Freitag, 3. Februar, laden die Kulturlotsen in den Narrenschopf in Bad Dürrheim ein. Die Narrenfiguren werden vorgestellt, und die Teilnehmer können nach einem Rundgang selbst eine Maske gestalten. Anmeldung bis 26. Januar.

Am Samstag, 11. Februar, führt die Fahrt in die Städtische Galerie nach Tuttlingen zur Ausstellung mit Werken von George Rousse. Die Kinder beteiligen sich an einem Kunstworkshop. Anmeldung bis 2. Februar.

Das Märchenhaus in Hüfingen steht am Freitag, 17. Februar, auf dem Programm. Elke Menner wird die Kinder in eine Welt voller Fantasie, Kreativität und Ruhe entführen. Anmeldung bis 9. Februar.

Sehr beliebt ist bei Kindern die Käserei "Le Frombaar" in Sumpfohren, weiß Hummel-Höfflin aus Erfahrung. Dort machen die Kulturlotsen am Freitag, 10. März, halt. Anmeldung bis 2. März.

An das fünfjährige Bestehen der Kulturlotsen wird am Samstag, 18. März, erinnert. Wie Hummel-Höfflin erklärt, steht dann der allererste Programmpunkt vor fünf Jahren wieder auf dem Kalender. Der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Jürgen Kauth, wird nach einer Führung im Heimatmuseum die Kinder einladen, an einer großen manuellen Druckerpresse unter seiner Anleitung großformatige Grafiken zu drucken. Anmeldung bis 9. März.

Das neu gestaltete Harmonikamuseum in Trossingen wird am Freitag, 24. März, angesteuert. Die Entwicklung der Harmonikaindustrie und die Kulturgeschichte rund um das beliebte Musikinstrument werden präsentiert. Außerdem kann jedes der Kinder eine eigene Mundharmonika bauen, um sie anschließend zu bespielen. Anmeldung bis 16. März.

Zu gegebener Zeit wird Hummel-Höfflin noch über die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr informieren. Insgesamt seien 25 Termine vorgesehen. Hummel-Höfflin würdigt in diesem Zusammenhang das Engagement der Sponsoren, mit deren Hilfe das Projekt finanziert und eine kostenlose Teilnahme ermöglicht werde. Ihr Dank gilt auch den Kulturlotsen, also den erwachsenen Begleitpersonen, die sich ehrenamtlich einbringen und den Kindern bei ihrer Erkundung der Kultur zur Seite stehen. Neue Lotsen können sich ebenfalls bei ihr melden.