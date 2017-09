Bad-Dürrheim Kulinarische Erlebnisreise lockt

"Es ist ein Pilotprojekt", erklärte Verena Mika, Bereichsleiterin des Kurhauses. Zustande kam es durch Roswitha Kneer vom Weltladen Karibuni und Hannelore Schillinger- Sauer, die eine Kräutermanufaktur in Engstingen auf der Schwäbischen Alb betreibt. Hintergrund dieses Projektes, so erläutert Hannelore Schillinger-Sauer, sei es, die Sinne zu sensibilisieren und das Aroma von Gewürzen und Kräutern zu riechen und zu schmecken. Die Kombination von schwarzem Pfeffer und das Aroma der heimischen Pflanzen zu spüren, bezeichnet sie als ein einmaliges Erlebnis.

Zusammen mit Roswitha Kneer fragte sie im Kurhaus an und stieß dabei beim Küchenchef Ralf Späh auf offene Ohren. Der Chefkoch stellte der Jahreszeit entsprechend ein dreigängiges Menü zusammen, bestehend aus einem schaumigen Lauchcrèmesüppchen, als Hauptgang Hirschkalbskeule mit Pfifferlingrahm, Apfelrotkraut und Thymian-Serviettenknödel. Zum Dessert wird eine aufgeschlagene Moccacrème mit Holundersauce serviert. Der Abend dieser kulinarischen Erlebnisreise wird mit der Präsentation der Kräuter beginnen, so die Planung. Auch zwischen den einzelnen Gängen wird Hannelore Schillinger-Sauer den Gästen die Gelegenheit geben, die fremdländischen Gewürze und die Kräuter mit dem Namen kennenzulernen sie zu fühlen, zu riechen und zu kosten. Angedacht sei es, in angenehmer Atmosphäre einen entschleunigten, sinnesfreudigen Abend zu erleben mit der Gelegenheit zu anregenden Gesprächen und interessantem Austausch. Wenn der Abend ein Erfolg für alle Beteiligten wird, ist durchaus eine Wiederholung möglich, versichert Verena Mika. Die Teilnahmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. "Damit es gemütlich und übersichtlich bleibt", so die Bereichsleiterin. Termin ist Freitag, der 13. Oktober, Beginn um 18.30 Uhr. Anmeldungen ab sofort im Kurhaus unter Telefon 07726/5000.