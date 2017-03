Bad-Dürrheim Künstlerin zeigt mehrere Arbeiten auf Glas

In einer kompakten Hängung der formatgleichen Glasbilder zeigt Buhlmann, wie sie in ihren Arbeiten Versuchsanordnungen für Zeichen, Fläche und Farben schafft. Glas als künstlerischer Farbträger – in der Vergangenheit eine Königsdisziplin der Sakralkunst – ist heute seltener geworden. Buhlmann nutzt die spezifischen Eigenschaften des Materials: die harte, glatte Oberfläche, Spiegelungen und Reflexe oder die Kombination mit einem zusätzlichen Untergrund. Buhlmanns Arbeiten decken ein breites Formenrepertoire ab, kombinieren schablonenhafte Geometrien mit ornamentalen Zitaten und in freier Struktur sich entwickelnde Hintergründe.

Jessica Buhlmann hat seit ihrem Studienabschluss als Meisterschülerin an der UdK Berlin (2007) an zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen teilgenommen. Die Künstlerin ist an der Vernissage anwesend.

Weitere Informationen: www.galerie1214.com