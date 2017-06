Bad-Dürrheim Künstlerin schaut auf die Figur im Raum

Isabel Ritter wuchs in Hochemmingen auf. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Holzbildhauerin studierte sie von 2005 bis 2011 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und wurde 2010 zur Meisterschülerin von Marko Lehanka ernannt. 2014/15 wirkte sie als Lehrbeauftragte für Modellieren an ihrer ehemaligen Hochschule in Nürnberg, seit 2016 führt sie ihr Atelier in München. 2010 gewann Ritter den Aichacher Kunstpreis, 2014 erhielt sie den Anerkennungspreis des Fränkischen Kunstpreises zugesprochen.

Skulpturen Ritters wurden durch Bundesämter in Berlin und die Artothek Nürnberg angekauft und sind in zahlreichen privaten Sammlungen vertreten. 2015 entstand im Auftrag einer Kirchengemeinde eine klassische Madonna in moderner Interpretation.

Die Künstlerin setzt sich intensiv mit dem Wirken der menschlichen Figur im Raum auseinander. Die Bildhauerin knüpft vielfach an die antike Tradition an, ihre Figuren zu bemalen oder mit Accessoires zu versehen. So wirken sie stets nahe gerückt und stellen zugleich Fragen an die Erwartungen des Betrachters. Was ist ein Paar? Wie erfahren Menschen den Raum? Welche Dinge sind an Personen wesentlich? Aus dieser aktiven Erforschung entwickelt Ritter immer wieder auch eindrückliche Installationen. Diese gelten dann nicht so sehr dem einzelnen Gegenstand oder der Figur im Raum, sondern dem Raum als Bedeutungsnetz. Durch die Lage der Objekte, die Farben, die Oberflächenbehandlung stiftet die Künstlerin neuartige Gesichtspunkte, hebt das Gewöhnliche in eine andere Art der Sichtbarkeit.