Bad-Dürrheim Künstler und Handwerker zeigen ihr Werk

Bad Dürrheim. Am Wochenende, 12. und 13. November, können die Besucher wieder ein vielfältiges Angebot selbst kreierter Werke bestaunen und erwerben. Die zahlreichen Aussteller, darunter auch internationale Kunsthandwerker, präsentieren ihre selbst hergestellten Ausstellungsstücke. Die zahlreichen selbst gebrannten, getöpferten oder gemalten Kunstwerke bieten garantiert für jeden Kunstgeschmack das Passende: von Schmuck aus Glas und Goldschmiedekunst über Kirschkernmännchen zu Webetechniken über Holz-Deko und handgefertigten Filzunikaten bis hin zu Metallskulpturen. Neben dem vielseitigen Angebot der Aussteller wird es ein reichhaltiges gastronomisches Angebot geben und bei der Benefiz- Tombola können die Besucher Einkaufsgutscheine für die Verkaufsstände gewinnen. Eröffnet wird der 19. Kunsthandwerkmarkt am Samstag, 12. November, um 11 Uhr. Der Markt hat am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.