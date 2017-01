Bad-Dürrheim Künstler beherrscht viele Stile

Rinke wurde in Guatemala geboren, lebte später in Deutschland und 14 Jahre auf der Kanareninsel La Palma, ehe es ihn wieder zurück nach Deutschland zog, wo er seit 2013 in Schwenningen lebt. Er ist gelernter Buchdrucker, studierter Grafik-Designer und Illustrator.

Ab 1972 arbeitete er selbstständig und erhielt mehrfache Auszeichnungen für Buch-Illustrationen. Zunehmend widmete er sich der freien künstlerischen Tätigkeit mit Schwerpunkt Radierungen und vertiefte sein Wissen bei Studien an der Sommerakademie Salzburg. Rinkes Arbeiten bestechen durch die Bandbreite an Techniken, Stilrichtungen und Sujets. Eine besondere Facette sind seine Cartoons.

Zur Vernissage am Montag, 30. Januar, um 18.30 Uhr im Haus des Gastes sind alle Interessierten eingeladen. Die Ausstellung ist bis zum 30. März zu den regulären Öffnungszeiten des Haus des Gastes zu sehen.