Bad-Dürrheim Kritische Fragen zur Irma-Bebauung

Bürgermeister Walter Klumpp sagte, er gehe davon aus, dass die Finanzierung gesichert sei.

Eine weitere Frage von Arntjen beschäftige sich mit dem Nutzungskonzept der beiden geplanten Gebäude auf dem Areal, das im Erdgeschoss Läden und Arztpraxen vorsehe. In der Friedrichstraße sei zu sehen, dass immer mehr Geschäfte leer stünden, weil die Leute zunehmend im Internet einkauften. Werde also nicht am Bedarf vorbeigeplant?

Bürgermeister Klumpp ging in seiner Antwort auf die ebenfalls in den Gebäuden geplanten Eigentumswohnungen ein, die in dieser Lage sicherlich Abnehmer fänden.