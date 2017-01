Bad-Dürrheim Kritik besteht weiter

Im Vorfeld hatten sich nun Heide Huber-Conrad und Fritz Conrad in einem Brief ans Bauamt gewandt. Sie schreiben von einer "brutalen Präsentation" des geplanten Gebäudes zur Huberstraße hin. Die Wohnanlage ist in zwei Gebäude unterteilt, die durch eine kleine Freifläche getrennt sind. Der Gesamtkomplex umfasst eine Länge von beachtlichen 47 Metern. Das Ehepaar hält das Vorhaben für nicht genehmigungsfähig, weist dabei auch auf die "nach wie vor ungelöste Erschließung des Baugrundstücks" hin.

Mit dem Vorhaben Sattelweg 3 und 3/1 werde eine "weitere Duftmarke" im Stadtgebiet gesetzt. Solche seien in jüngster Zeit auch in der Scheffelstraße und der Huberstraße, Ecke Alleenweg entstanden. "Diese anonymen und nicht innovativen Gebäude, die die mittlere und jüngere Generation in keiner Weise ansprechen, behindern eine zukunftsweisende Entwicklung der Stadt", meinen die beiden in ihrem Brief.