Bad-Dürrheim Kreativität der Kinder ist in Galerie gefordert

Projektleiterin Gerlinde Hummel-Höfflin informierte die Paten über die sieben geplanten Veranstaltungen. Gestartet wird am Samstag, 21. Oktober, mit einer Fahrt ins Museum nach Aldingen. Hier können die Teilnehmer viel über die Geschichte der Schrift erfahren und selbstgeschöpftes Papier mit der Gänsefeder und Tinte beschreiben. Anmeldeschluss ist der 12. Oktober. Gemostet wie früher wird am Freitag, 27. Oktober, im Bauernmuseum in VS-Mühlhausen. Bereit steht dort eine 100 Jahre alte Mostpresse. Anmeldung bis zum 19. Oktober. Am Samstag, 11. November, geht es ins Besucherbergwerk nach Haslach-Schellingen. Mit Helm, Lampe und Schutzkleidung wird durch die alten Stollen geführt Anmeldungen bis zum 2. November.

Alte mechanischen Musikinstrumente, historische Diktiergeräte, Schallplattengeräte von früher und anderes mehr können am Freitag, 17. November, im Deutschen Phonmuseum in St. Georgen kennen gelernt werden. Auch ein Papiergrammophon kann gebastelt werden. Anmeldungen bis zum 9. November. Am Samstag, 25. November, wird die Städtische Galerie in VS-Schwenningen besucht. Neben der Besichtigung der Kunstwerke ist anschließend jeder selbst kreativ gefordert. Anmeldungen bis zum 16. November.

In das Hüfinger Märchenhaus von Elke Menner geht es am Freitag, 1. Dezember. Hier erwartet die Besucher eine Welt voll Fantasie, Kreativität und Ruhe. Teilnehmen können maximal 30 Kinder, die sich bis spätestens zum 23. November anmelden sollen. Zum Abschluss dieses Jahres steht das Musiktheater "A Christmas Carol" auf dem Programm. Das Jugendtheater "Sova" aus Donaueschingen führt den Weihnachtsabend nach dem Original von Charles Dickens auf. Dazu geht es am Samstag, 9. Dezember, zum Bregtäler nach Bräunlingen. Anmeldeschluss ist der 30. November.