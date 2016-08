Bad-Dürrheim Kreative Aktivitäten für die Kinder

Bad Dürrheim. Die zehnte Sommerwerkstatt an der Realschule ist in diesem Jahr wieder ein Erfolg. Rund 135 Kinder waren bis jetzt mit Freude dabei – täglich waren es zwischen 17 und 40. Das Abschlussfest findet kommende Woche Donnerstag statt. Dann werden die Kinder ihren Eltern und Bürgermeister Walter Klumpp zeigen, was sie alles in den vergangenen Ferienwochen machten.

Ab morgens 8 Uhr, bis spätnachmittags um 17 Uhr sind die Betreuungszeiten der Sommerwerkstatt, mehrere Betreuer wechseln sich in Schichten ab. Für Olaf Hovingh ist es vorerst die letzte Sommerwerkstatt, im Herbst verlässt er bekanntlich Bad Dürrheim. Der Bundesfreiwillige Tobias Rottler hat sein Jahr ebenfalls bald fertig absolviert. Mit dabei sind auch zwei Erzieherinnen in der Ausbildung der beiden Kindergärten. So konnte man die täglich neun Stunden Betreuungszeit im Schichtdienst gut meistern. In der Ausstattung hat man ein Zelt aufgestellt, das man sich beim Fußballclub in Neudingen seit Jahren ausleiht. Das leiste gute Dienste, so Markus Thoma. Sowohl bei Regen als auch bei der großen Hitze, die man dann doch im Schatten verbringen könne.

Die Gipswerkstatt kam gut an – sie wurde erstmals durchgeführt. Entstanden sind furchterregende Geisterskulpturen und Stehaufmännchen. Letztere haben eine schwere, luftballongroße Kugel als Basis, obenauf sitzt ein Gesicht – meist mit Zipfelmütze. Während der heißen Tage in der vergangenen Woche war natürlich täglich eine Erfrischung angesagt – nicht nur in Form von Eis, sondern vor allem als Wasserschlacht. Darüber hinaus gab es Stockbrot und Kartoffeln backen und einiges mehr. Eine der großen Aktionen war der Bau einer Holzhütte, die nach und nach in den vergangenen Wochen entstand. Diese wird nach der Sommerwerkstatt jedoch abgebrochen, unter Mithilfe des Bauhofs verriet Thoma.