Bad-Dürrheim Kräftiger Wind zum Rathaussturm

Bad Dürrheim. Dem Rathaussturm voraus war die Befreiung der Schüler und Kindergartenkinder durch die Zünfte der Kernstadt gegangen. Während die Lehrer im Knastwagen zum Rathausplatz kutschiert wurden, marschierten Kinder und Narren zu den närrischen Klängen des Fanfarenzugs auf dem Rathausplatz ein, wo sich Zunftmeister Joachim Müller und Bürgermeister Walter Klumpp einen närrischen Schlagabtausch boten.

Sprungturm gesperrt

So fand es Müller blamabel, dass der Sprungturm im Hallenbad Minara nach 40-jährigem Betrieb geschlossen werden musste, weil die gesetzlichen Vorgaben an die Wassertiefe nicht erfüllt seien. Er habe sich von der Verwaltung mehr Mut erhofft, damit weiterhin vom Sprungturm aus in die Fluten getaucht werden könne, denn die nächsten 40 Jahre passiere da auch nichts.