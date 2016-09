Bad-Dürrheim Kosten für Projekte jetzt ermittelt

Ein großes Anliegen des Ortschaftsrats ist schon seit einigen Jahren die Platzgestaltung an der Gabelung der Staigstraße/Stammstraße. Für die Gestaltung wurden 15 000 Euro, für die Bepflanzung 3000 Euro und für einen Brunnen 20 000 Euro veranschlagt. Alternativ eine Wasserzapfstelle für 16 000 Euro. Die Neupflasterung vom Vorplatz der Aussegnungshalle wurde mit 21 400 Euro veranschlagt, das Verputzen der Kirchentreppe in Hangrichtung mit 10 000 Euro. Ein großer Brocken stellt der Austausch der Peitschenlampen in der Frühlingshalde und Baarstraße mit 82 000 Euro dar. Da die derzeitigen Lampen über 65 Meter ausleuchten, die neuen jedoch nur 37 Meter, müssten insgesamt elf Lampen angeschafft werden, erklärte Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Weitere Positionen und die dafür errechneten Beträge sind neue Begrüßungsschilder für 3500 Euro, 40 Stühle und sechs Tische für das Gemeinschafthaus 4000 Euro, neuer Vorhang in der Osterberghalle 4000 Euro, vier Stelen für das Leitsystem 10 000 Euro und ein Geländer in der Bühlstraße 7500 Euro.

Die vom Kindergarten erstellte Bedarfsliste umfasst eine Waschmaschine für 2000 Euro, ein Unterstand für den Mülltonnenstellplatz für 3000 Euro und die Errichtung einer Holzhütte zum Preis von 2000 Euro für die gelben Säcke. Ob letzteres notwendig ist möchte die Ortsvorsteherin vor Ort überprüfen.

Überprüft werden müsse noch ob die Unterzaunstraße historisch oder nicht historisch ist, gab Schweizer-Engesser bekannt. Als historisch könnte sie eingestuft werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass vor 1860 ein Gebäude an der Straße stand und dessen Haustüre in Richtung Straße vorhanden war. Sollte der Nachweis nicht erbracht werden können, ist die Straße nicht historisch. Für die Anlieger bedeutet dies, dass sie bei der gewünschten Anlegung eine Gehweges 95 Prozent der Kosten selber tragen müssten.