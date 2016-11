Bad-Dürrheim Kostbare Perlen und Brillanten wechseln den Besitzer

Die Warenpalette reichte von Halsketten, Armbändern, Ohrringen, Broschen, Ringen, und Uhren bis hin zu Anhängern mit Perlen und Brillanten. Etwa 120 Besucher verfolgten dann die eigentliche Versteigerung, die Schnellsprecher Johannes Wallow in der von ihm gewohnten Art über zwei Stunden hinweg abwickelte.

Die Geschwindigkeit, mit der er die Warennummer, die Beschreibung des Artikels, das Gewicht, Karatzahl und das Mindestangebot nannte, war fantastisch.

Das Publikum ging seinem vorgelegten Tempo mit, was dem Auktionator sichtlich Freude bereitete. Dass nicht alle angebotenen Stücke an die Frau oder den Mann gebracht werden, war dem Auktionator von vornherein klar, der sich dennoch am Ende der Veranstaltung mit dem Ergebnis zufrieden zeigte. Zufrieden schienen auch all jene, die bei der Auktion ein Schnäppchen machen konnten.

Zum Aufkommen von Pfandartikeln in seinen Häusern befragt gab Klaus Schuhmacher vom gleichnamigen Pfandhaus zu verstehen, dass die in früheren Jahren eingelieferten Schmuckstücke wegen ihrem Goldgehalt oder wegen hochwertigen Brillanten mehr Wert waren. Heutzutage werde mehr Silber und Saisonware gebracht, die einen großen Anteil vom Umsatz in Pfandhäusern ausmachen.

Der Anteil vom Schmuckartikeln, die nicht mehr von den Einlieferern abgeholt, und deshalb Schmuckauktionen zugeführt werden liegt mit acht Prozent weit unter dem, was allgemein angenommen wird, weiß Schuhmacher aus Erfahrung.