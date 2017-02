Bad-Dürrheim Konzerte, Lesungen, Tanzen und noch einiges mehr

Zu einer Lesung mit Verena Blecher wird heute, Donnerstag, 16 Uhr, eingeladen. Das Motto lautet "Winter ade". Schriftstellerin Verena Blecher liest Geschichten, Gedichte und Märchen von Hans Christian Andersen, aus der eigenen Feder, außerdem von Lotte von Campe, Andrea Tillmanns und anderen Autoren. Die Lesung findet im Café-Nebenzimmer statt. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.

Ein klassisches Klavierkonzert mit Cecilia Zhang ist am Samstag, 4. Februar, 16 Uhr, im Festsaal zu hören. Cecilia Zhang ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe. Besucher des Konzertes im Kurstift dürfen sich auf Werke wie Scarlattis Sonate in d-Moll oder Beethovens Sonate op. 2 Nr. 3 in C-Dur freuen. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.

Gedächtnistraining mit Sabine Hummel heißt es am Donnerstag, 9. Februar, 16 bis 17.30 Uhr, im Festsaal. Die geistige Fitness lässt sich bis zum letzten Lebenstag trainieren, betont das Kurstift. Sabine Hummel informiert, warum es so wichtig ist, die grauen Zellen zu trainieren. "Denksportler" sind dazu eingeladen, sich am eigens aufgebauten Gedächtnis-Parcours den verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.