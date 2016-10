Bad-Dürrheim Konzert mit zwei Tenören und Klavier

Bad Dürrheim. Die Operntenöre werden mit Klavierbegleitung bekannte Operettenarien, neapolitanischen Lieder, sowie Musical- und Filmmelodien singen. Auf der Bühne steht Konrad Debski, der seine musikalische Ausbildung als Kind im Posener Knabenchor anfing. Nach dem Abschluss des Gesangstudiums an dem Musikkonservatorium in Posen war er als Solist im Operettenhaus in Posen sowie zehn Jahre lang beim Oldenburgischen Staatstheater in Deutschland. Sein Sangespartner ist Bartosz Nowak. Er ist in seinem letztes Studiumsjahr bei dem Musikkonservatorium in Breslau. Bereits heute kann er erste erfolgreiche Auftritte bei der Breslauer Staatsoper vorweisen. Am Klavier begleitet sie Maria Brila, die an der Musikakademie in Posen lehrt und als Konzertpianistin unterwegs ist.