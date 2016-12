Bad-Dürrheim Konzert mit Sopranistin Tamara Shpiljuk

Neben Gesellschaftstanz bietet die Sportlerin ein ganz außergewöhnliches Angebot: auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator können in einer eigenen Stunde bei Musik tänzerische Bewegungen ausüben. Tanzen im Stehen beginnt um 9.55 Uhr, Sitztanz um 10.30 Uhr und Tanzen mit Rollator um 11.05 Uhr. Die Kurskosten betragen drei Euro. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Ab dem 7. Dezember wöchentlich mittwochs Ganzheitliches Gedächtnistraining (GGT). Unter der Leitung von Sabine Hummel, steigert es spielerisch und ganz ohne Stress die Leistungen des Gehirns. Körper, Geist und Seele werden auf harmonische Weise mit einbezogen. Die Gruppe trifft sich wöchentlich von 10.45 bis 11.45 Uhr im Kurstift. Eine GGT Stunde kostet pro Teilnehmer sechs Euro. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Am 8. Dezember gibt es ein Konzert mit Tamara Shpiljuk. Unter dem Titel "Romantische Augenblicke“ wird die Sängerin und Konzertpianistin Tamara Shpiljuk Besucher mit ihrem Spiel am Flügel mit Werken von Bach, Schubert und Schumann zum Träumen bringen. Beginn ist um 16 Uhr im Festsaal. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.