Bad-Dürrheim Konzentrierter Schlag gegen die Mafia

Bad Dürrheim (wst). Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren 300 Beamte in Deutschland und Italien im Einsatz, die Staatsanwaltschaften Konstanz und Palermo arbeiteten zusammen. Bei den Durchsuchungen konnten die Beamten auch größere Mengen Marihuana und Kokain, mehrere Schusswaffen, hochwertige Fahrzeuge sowie Vermögenswerte in Höhe von mehreren hunderttausend Euro sicherstellen.