Bad-Dürrheim Konrektorin bewirbt sich um Rektorstelle

Bad Dürrheim.Gut vorbereitet geht das Kollegium der Realschule am Salinensee in das neue Schuljahr. Mit der Rekordzahl von 572 Schülern, aufgeteilt in erstmals 20 Klassen, und mit der Einführung des neuen Bildungsplanes stehen die Pädagogen vor einer Herausforderung.

Stephanie Martin, seit 1. September die kommissarische Rektorin, sieht den Neuigkeiten beruhigt entgegen. Vor zwei Wochen begann sie mit den Vorbereitungen. Mit 41 Lehrkräften, ebenfalls eine Rekordzahl, gäbe es eine gute Zusammenarbeit sowie eine gute Versorgung, um auch den Pflichtunterricht optimal durchzuführen. Als größte Änderung bezeichnet die Schulleiterin die Umsetzung durch die Einführung des neuen Bildungsplanes für die Klassen fünf und sechs.

Die Stelle für den neuen Rektor wird am 12. September offiziell ausgeschrieben. Im Pressegespräch gab Stephanie Martin bekannt, dass sie sich bewerben werde.