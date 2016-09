Bad-Dürrheim Konflikte lösen ist das Thema

Auf allgemeinen Wunsch konnte noch einmal Isabel Stosius aus Villingen als Referentin gewonnen werden. Sie ist selbständige Beratungspsychologin (BVS Villingen), Studienleiterin (Biblisch Therapeutische Seelsorge) und Mutter von fünf Kindern. "Krisen – Reifezeiten des Lebens" war ihr letzter Vortrag beim Frauenfrühstück, der außerordentliche Beachtung fand. Dieses Mal wird Isabel Stosius über das Thema "Konflikte lösen – Beziehungen behalten" referieren.

"Oft machen wir es genau umgekehrt. Wir behalten die Konflikte und lösen die Beziehungen", so die Organisatoren. Wie funktioniert der andere Weg? Sollten wir die Konflikte nicht vermeiden? Wie können wir unsere Beziehungen behalten, ohne zu viel von uns selbst zu opfern und wie können wir den anderen vermitteln, dass uns die Beziehung zu ihnen wertvoll ist? Auf diese und andere Fragen wird Isabel Stosius in Ihrem Vortrag eingehen. Und was bedeutet hierzu der biblische Maßstab Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? "Hierzu wollen wir in die Bibel hineinhören und Antworten suchen."

Traditionsgemäß hat das Team vor dem Vortrag ein Frühstück vorbereitet, zu dem eingeladen wird. Der Eintritt ist frei. Über eine Geldspende zur Deckung der Kosten würde sich das Veranstaltungsteam freuen. Um Anmeldung wird gebeten bis Mittwoch, 5. Oktober bei: Evangelische Kirchengemeinde, Johanniterweg 13, Bad Dürrheim, Fax: 07726/97 74 29, per E-Mail: ev.kigemeinde.bad@t-online.de oder bei Ilse Glaser, Telefon: 07726/8318, beziehungsweise bei Ilse Porger, Telefon: 07726/93 96 25.