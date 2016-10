Bad-Dürrheim Konfirmanden vorgestellt

Traditionsgemäß brachten die Konfirmanden ihre selbstgestalteten Kerzen an der linken Außenwand an, und sie stellten sich im Altarbereich auf, so dass man die jungen Leute richtig wahrnehmen konnte und sie wurden vorgestellt: Marcel Eichstädt, Simon Föhl, Fabian Friscia, Philipp Haller, Anna Jaeckel, Laurina Kadrijaj, Christian Köhler, Noah Laufer, Kathleen Manger, Justin Neumaier, Anne Reduth, Lenas Roeckl, Isabell Schmidt, Arthur Senning, Elijahs Wagner und Miriam Zurek.

Offiziell eingeführt wurde auch Meike Palmer. Sie ist Jugendreferentin und Gemeindepädagogin und wird eine Stütze bei der Konfirmandenarbeit und im Religionsunterricht sein, zusätzlich wird sie im Gemeinderat beratend dabei sein. Als weitere Punkt in dem ereignisreichen Gottesdienst wurde Schwester Margreth Gottes Segen anvertraut. Sie geht zurück nach Lörrach ins Mutterhaus und damit auch ihr Ältestenamt niederlegen. Fast 50 Jahre hat sie in Bad Dürrheim ihren Dienst getan. Zuerst im Luisenkinderheim der Chrischona-Schwestern, dann als Gemeindekrankenpflegerin innerhalb der Sozialstation. Viele Jahre hat sie nicht nur Verantwortung für andere getragen, sondern sie ist auch vielen zur Vertrauten geworden. "Nicht gerne lassen wir dich gehen", so Pfarrer Bernhard Jaeckel. "Es fällt uns wirklich schwer."

Man lud die neue Jugendreferentin Meike Palmer und den neuen Vikar Jan-Dominik Toepper, der bereits eine Woche zuvor der Gemeinde offiziell vorgestellt wurde, zu einem kleinen Umtrunk ein und ließ sich von ihnen erzählen, was sie bis jetzt gemacht haben und wie sie sich in der Gemeinde einbringen wollen. Sie wollten auch wissen, was macht man so als Christ? Pfarrer Jaeckel ging in seiner kurzen Predigt auf diese spezielle Frage ein.