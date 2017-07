Bad-Dürrheim Kommt das Bodenseewasser doch?

Bad Dürrheim. Das zum Verbraucher gelangende Bad Dürrheimer Reinwasser könnte besser sein, die verantwortlichen Stellen machen sich nun an die Arbeit. Vorab: Das kostbare Nass ist ohne Bedenken zu konsumieren, eine Gesundheitsgefährdung kann ausgeschlossen werden. Zudem sprudeln die beiden Entenfangbrunnen kräftig weiter und könnten die Kommune sogar allein versorgen, in der Kur- und Bäderstadt gibt es grundsätzlich also keine Wasserknappheit. Aber! Das Wasser "zu Diere" ist recht kalkhaltig, sprich hart, und weiterhin zunehmend nitratbelastet, dem soll nun schrittweise begegnet werden.

Im Verwaltungsausschuss kam die Wasseraufbereitung wieder unter die Lupe, ein Neubau des Wasserwerks zeichnet sich ab. Knackpunkt könnte das Ablassen des Filterspülwassers werden, noch ist nicht geklärt, ob dieses in die vorhandenen Vorfluter eingeleitet werden darf. Eine neue Aufbereitungstechnik würde die Güte des Reinwassers verbessern, das Spülwasser allerdings problematischer machen, das letzte Wort hat diesbezüglich das Amt für Wasser- und Bodenschutz.

In Bad Dürrheim war der Kalkgehalt des Wassers bereits Thema eines Bürgerentscheids, seinerzeit wünschte man sich ein weicheres H2O – eventuell sogar per Beimischung des insgesamt kalkarmen Bodenseewassers. Der Weg ist damit praktisch vorgegeben, eine Sanierung des bestehenden und mit Sandfilter sowie Ozonanlage ausstaffierten Bad Dürrheimer Wasserwerks aber nach wie vor nicht gänzlich vom Tisch. "Die Wasseraufbereitung ist ein wichtiges Thema. Allein die Kostenseite berücksichtigend, empfiehlt sich ein Neubau", so Bürgermeister Walter Klumpp im Ausschuss.