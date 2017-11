Bad-Dürrheim Kochen verbindet die Jugendlichen

Bad Dürrheim (kal). Grund für die Freude der beiden jungen Erwachsenen, die im Albert-Schweitzer-Haus untergebracht sind, war das gemeinsame Kochen im Jugendhaus Bohrturm. Eingeladen zu dieser Aktion hatten Nicole Grieshaber, Leiterin des Jugendhauses, und die Flüchtlingsbeauftragte Vera Jovic-Burger.

"Gemeinsam kochen und anschließend zusammen essen – das verbindet", sagten die beiden Frauen und bereiteten dazu alles vor.

Schon im Vorfeld meldeten einige Jugendliche aus Bad Dürrheim ihr Interesse an, und gemeinsam wurde beraten, was am Freitag gekocht werden sollte. Man einigte sich auf aus Hefeteig gebackene Pfannkuchen, bunte, knackige Salate, Spaghetti mit Tomatensoße und zum Dessert Schokoladenpudding mit Sahne.