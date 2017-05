Bad-Dürrheim Kleiner Europagipfel in der Realschule

Zunächst stellten einige Schülerinnen Europa im Bezug auf die Fragen vor. In der Diskussion ging es gleich um die Flüchtlinge. Schwab sah als Vorteil unter anderem die Solidarität, aber Europa dürfe auch keine Einbahnstraße sein, sprich, dass die einen nur geben und andere nehmen. Klumpp sah einen Schuldenerlass teilweise als notwendig an, jedoch müsse man auch sichere Herkunftsländer prüfen. Mei Ascheri zeigte sich beeindruckt vom Besuch im Albert-Schweitzer-Haus, verwies aber darauf, dass das Problem in Italien ein ganz anderes sei, glaubt aber auch, dass es Europa lösen werde. Sóvágó zeigte sich ebenfalls beeindruckt und stellte sich gegen die Regierungsansicht. In Ungarn wurde bekanntlich ein Zaun an der Grenze gebaut. Man müsse eine humanitäre Behandlung finden, Ungarn sei noch nicht einmal in der Lage gewesen 1200 Flüchtlinge aufzunehmen.

Im weiteren ging es um die Bekämpfung der Flüchtlingsströme, hier sieht Sueur ein gewisses Versagen der EU und verweist auf die Probleme im eigenen Land, denn Menschen aus den ehemaligen Kolonialgebieten hätten in Frankreich Aufenthaltsrecht, das seien zwischen sieben und acht Millionen und die seien noch nicht ganz integriert. Schwab gestand ein, dass die EU das Problem zu lange auf Italien abgewälzt und man es sich auch in Deutschland vor ein paar Jahren zu einfach gemacht habe.

Den Brexit sah der Franzose nicht als Drama, da man auf der Insel keinen Euro habe und sowieso viele Sondervereinbarungen. Dem widersprach Schwab: Britannien setzte sich viel für die Verteidigung der EU ein und sei eine große Wirtschaftsmacht. Er zeigte sich überzeugt, dass die Briten nicht gut abschließen werden. Klumpp hoffte, dass der Brexit keinen Dominoeffekt geben werden und sah London als Verlierer als Finanzplatz.