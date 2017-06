Bad-Dürrheim Kleine Forscher auf Tour

Das Team der Erzieherinnen hatte dazu einiges vorbereitet. In Gruppen eingeteilt, zogen die Kinder im Außenbereich der Einrichtung zu vier verschiedenen Stationen. An jeder gab es eine andere Aufgabe: An kleinen Dosen musste geschnuppert werden, denn aus denen roch es nach Apfelsinen, Kaffee, Pfeffer, Zucker und anderem mehr. Fühlen von nicht sichtbaren Gegenständen gehörte ebenfalls zum Erforschen. Am nächsten Tisch wurden die Malerkittel angezogen, um die gepflückten Blumen, Kräuter und Gräser zu bemalen und auf Papier zu drucken. Auch der Umgang Wasser gehörte zu den Forschertagen. Das war bei den hochsommerlichen Temperaturen natürlich eine feine Sache. Mit Hilfe von Schwämmen und Gefäßen wurde es von einem Behälter in den anderen transportiert.

Jedes Kind hatte für den Rundgang einen Pass dabei, für jede Station gab es einen Stempel. Darauf waren alle sehr stolz und zum Abschluss gab es für die kleinen Forscher eine tolle Urkunde.