Bad-Dürrheim Kleiderkammer bietet närrische Kostümierung

Bad Dürrheim. Wer bis jetzt noch nicht genau weiß, als was er sich zur diesjährigen fünften Jahreszeit verkleiden soll, und auch keine Zeit zum selber nähen hat, der kann sich für kleines Geld ein Kostüm in der Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim ausleihen. Im obersten Stock der ehemaligen Siedepfanne, unter dem Dach des heutigen Haus des Bürgers, befindet sich der Häsfundus der Narrenzunft. In den Wochen vor der Fastnacht kann dort jeder, ob Mitglied der Narrenzunft Bad Dürrheim oder nicht, nach Herzenslust stöbern.