Bad-Dürrheim Klägerin geht ohne Abfindung

Die Mitarbeiterin einer Klinik kam während ihrer Arbeitsunfähigkeit an ihre Arbeitsstätte. Sie ging an den Medikamentenschrank und bediente sich dort. Sie wurde beobachtet von Kolleginnen, die dies meldeten. Es wurden Gespräche geführt, bei denen weitere Mitarbeiterinnen teilnahmen. Man warf der Kollegin den Diebstahl vor, wollte die Sache still beenden und bot der Mitarbeiterin einen Aufhebungsvertrag an, Inhalt: Trennung und Freistellung bis zum Ende der Kündigungsfrist.

Nach einiger Zeit widersprach die Mitarbeiterin dem Aufhebungsvertrag. Sie sei genötigt worden, den Vertrag zu unterschreiben und unter Druck gestanden. Bei Weigerung würde die Polizei informiert, so die Mitarbeiterin, die inzwischen einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat. Richter Thomas Gluns fragte die Parteien, ob sie weiter zusammenarbeiten wollten. Beide Parteien lehnten ab. So versuchte er eine Lösung zu finden, die beide Streitenden akzeptieren konnten.

Er zeigte verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf. Einmal Trennung mit Abfindung und einmal ohne Abfindung. Die Abfindung wäre ein kleiner Betrag gewesen. Dies sei wohl nur ein kleiner Wert der gestohlenen Tabletten gewesen. Während die Klägerpartei akzeptierte, lehnte die Arbeitgeberseite kategorisch ab, man könne so etwas nicht noch honorieren. Der Vorfall sei im Betrieb bekannt und könne Schule machen.