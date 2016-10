Bad-Dürrheim Kirchengemeinde lädt ein zum Friedensgebet

Bad Dürrheim. In seiner Einladung schreibt Jaeckel: "Viele Bürgerinnen und Bürger auch aus Bad Dürrheim sind betroffen und erschüttert, ob der Nachrichten und Bilder, die uns aus Syrien erreichen. Hundertausende syrische Kinder, Frauen und Männer erleiden seit Monaten unvorstellbares Leid. Aleppo und andere Städte werden belagert und dem Erdboden gleichgemacht. Bunkerbrechende Bomben und Flammenwerfer-Systeme lassen den schutzsuchenden Menschen keine Chance mehr. Wir wollen es nicht mehr einfach nur still hinnehmen, sondern unsere Betroffenheit und Solidarität mit den leidenden Menschen in Syrien zum Ausdruck bringen."