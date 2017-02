Bad-Dürrheim Kindernarrenbaum gesellt sich hinzu

Bad Dürrheim (rtr). Der "Stammbaum vom Narresome" gesellte sich gestern zu dem bereits am Donnerstag gesetzten Narrenbaum auf dem Rathausplatz. Wie Ehrenzunftmeister Karl Heinz Hornberger witzelte, seien die Bäume fast gleich groß. Er spielte damit auf die aus Sicherheitsgründen wegen Starkwind notwendig gewordene Kürzung des Narrenbaums von sechs auf 20 Meter an. Bevor der Kinder-Narrenbaum gestern von den fantasievoll verkleideten Jungen und Mädchen mit Hilfe der Salzsieder mitten auf dem Rathausplatz errichtet werden konnte, stand aber erst ein wenig Unterricht in Sachen Narrensprüchle an.