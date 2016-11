Bad-Dürrheim Kinder mit Spaß dabei

Begleitet von den Erzieherinnen Jutta Thom, Angelika Frings und Patricia Baumann, marschierte die Kinderschar eine Woche lang täglich von ihrer Kita in Richtung Kapfwald. Ziel war die Wiese an der großen Lichtung am Waldrand. Dort wurden vor Kälte und Nässe schützende Planen ausgebreitet, auf denen sich die Kleinen zum Vesper niederlassen konnten, bevor gemeinsam das Morgenlied gesungen wurde. Nach Herzenslust strömten die Kinder dann in den Wald und konnten bei ihrem Spiel mit Moos, Ästen, Baumstämmen und Tannenzapfen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Nach dem Freispiel ging es an die "Arbeit": Es wurde geforscht.

Unter der Lupe wurden Blätter und Insekten betrachtet und Höhlen wurden auch gebaut. Die Kinder erlebten, dass im Wald Material für Musikinstrumente, Murmelbahnen und für Waldmobile zu finden sind. Zum Abschluss der Waldwoche kam Förster Matthias Berger dazu. Von ihm erfuhren die Kinder, wie die Bäume wachsen und was aus ihrem Holz hergestellt wird.

Über die Tiere, die im Wald leben, konnten die Mädchen und Jungen selbst schon eine ganze Menge erzählen. Fuchs, Hase, Reh, Eichhörnchen und Eule wurden aufgezählt und mit dem Förster wurde überlegt, was die Tiere am liebsten fressen. Interessant waren die Sachen, die der Forstmann schließlich aus seinem Rucksack holte. Mit dabei auch ein großes Hirschgeweih, das von allen bestaunt wurde.