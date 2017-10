Bad-Dürrheim Kinder bringen Gaben zum Festgottesdienst

Mit Handpuppe den Sinn des Fests erklärt

Unter den Klängen eines fröhlichen Marsches des Musikvereins Oberbaldingen unter der Leitung von Simon Glunz legten die jüngsten Gemeindemitglieder ihre Dankesgaben auf die Stufen zum Altarraum. Ganz auf die Kinder zugeschnitten dann das kurze Anspiel von Pfarrer Dirk Hasselbeck. Dieser brachte mit einer Handpuppe, die als Martin Luther sofort erkennbar war, die Botschaft für die Kinder auf den Punkt: Alles ist von Gott geschaffen und wir gehören auch als seine Geschöpfe zu ihm. Im Rahmen der Predigtreihe zum Römerbrief im Lutherjahr verstand es Pfarrer Hasselbeck die Botschaft des Paulus an die Römer auch für theologische Laien verständlich zu erklären: Abraham zweifelte nicht an der Zusage Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das Gemeindemittagessen im Anschluss an den Gottesdienst gab ein weiteres Mal Gelegenheit die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst zu pflegen.