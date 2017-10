Bad-Dürrheim Kinder bekommen "Schatzkisten"

Bad Dürrheim. Erfreut war das Team der Erzieher daher über eine spontane "Papa-Aktion". Auf dem Hof der Einrichtung hatte Schreiner Uwe Navratil im Nu seine Werkzeuge aufgebaut, machte sich in seiner Freizeit an die Arbeit und zimmerte so genannte Spielwelt-Kisten. Sieben Kisten in verschiedenen Größen fertige er aus Tischlerplatten an. Erzieher Toni Rösch und einige Ganztagskinder halfen dabei gerne mit.

Die Anregung kam von Erzieherin Daniela Tritschler, die auch den Sinn dieser Kisten erklärte. Gefüllt werden diese, nachdem sie bemalt worden sind, mit verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Sand, Knete, Moos, Wasser, Holz, Perlen, Steinchen und anderes mehr.

Im freien Spiel können sich, draußen und auch im Innenbereich, jeweils eins bis zwei Kinder damit intensiv beschäftigen. Sie können riechen, fühlen, bauen, abmessen, umfüllen, nach "Schätzen" suchen und dabei Rollenspiele entwickeln. Auf einer Fortbildung hatte die Erzieherin davon erfahren und die Anschaffung dieser Kisten angeregt.