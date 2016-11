Bad Dürrheim (mig). Der Saal wird dunkel, die Kinder im Kindergartenalter werden leise. Mit einem Glockengeräusch wird der Beginn des Marionettentheaters eingeläutet, währendessen öffnet sich der Vorhang. Aufmerksam und gespannt folgen die zahlreich erschienenen Jungen und Mädchen dem Kasperletheater "Das kleine Schlossgespenst", hierbei kommt der Spaß nicht zu kurz. Die Kinder und die mit ihnen gekommenen Eltern oder Großeltern sind amüsiert, und werden von dem Marionettentheater Zipfelmütze in die Geschichte miteingebunden, was sichtlich zu gefallen scheint. Für Lorenz, vier Jahre, und seine Mutter ist das die dritte Vorstellung in diesem Jahr. Es würde ihnen sehr gefallen und "sei wie immer ein großer Erfolg", so die Mutter, die zusammen mit ihrem Sohn viel Spaß hatte.