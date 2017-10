Bad-Dürrheim Kinder bauen Cajon-Trommeln

Die Kinder und Jugendlichen sollen mit dem Bau einer Trommel und dem anschließenden Ausprobieren in spielerischer Weise für die Musik begeistert werden, so der Pressebeauftragte des Vereins, Roland Manger.

Am Donnerstag zwischen 15.30 und 18 Uhr werden die Cajons vorgefertigt und zusammengebaut. Die Fertigstellung der Cajons mit anschließendem Probetrommeln erfolgt am Freitag ab 15.30 Uhr. Ab 19 Uhr werden die gefertigten Cajons den Gästen, Eltern, Bekannten und Musikbegeisterten im Probe-Lokal vorgestellt und mit einer Vorführung in einem Gruppenspiel zum Klingen gebracht. Im Anschluss können die gefertigten Cajons zu einem geringen Unkostenbeitrag käuflich erworben werden.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Verantwortlichen der Bläserjugend um Voranmeldung unter der Telefon 07706/34 90 29.